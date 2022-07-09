Июль, 09 в 19:09

С территории Республики Беларусь сохраняется угроза ракетных ударов по населенным пунктам Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба по состоянию на 9 июля.

– На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь, говорится в сообщении Генштаба.

Ранее мы писали, что ВСУ готовятся к возможному нападению РФ с севера, поэтому минируют опасные направления на границе с Беларусью.

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