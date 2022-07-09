Липень, 09 в 19:09

З території Республіки Білорусь зберігається загроза ракетних ударах по населених пунктах України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу станом на 9 липня.

– На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається. Для недопущення ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше ми писали, що ЗСУ готуються до можливого нападу РФ з півночі, тому мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю.

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