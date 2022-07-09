ЗСУ знищили на Півдні майже 200 росіян і десятки одиниць ворожої техніки

Липень, 09 в 7:30

Українські захисники напередодні двічі завдали удару по скупченню російських загарбників у районі Снігурівки на Півдні.

Для цього ЗСУ застосували пару штурмовиків.

Після завдання вогневих уражень армія РФ втратила 194 військових.

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Кількість ліквідованої техніки – понад 40 одиниць, серед яких:

дві реактивні системи залпового вогню Град,

дві командно-штабні машини,

чотири зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,

одна пуско-зарядну установка зенітно-ракетного комплексу Бук-М2,

шість самохідних гаубиць типу Акація,

26 одиниць автомобільної техніки,

один беспілотник-розвідник Орлан-10,

три склади з боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь