ЗСУ знищили на Півдні майже 200 росіян і десятки одиниць ворожої техніки
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники напередодні двічі завдали удару по скупченню російських загарбників у районі Снігурівки на Півдні.
Для цього ЗСУ застосували пару штурмовиків.
Після завдання вогневих уражень армія РФ втратила 194 військових.
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Кількість ліквідованої техніки – понад 40 одиниць, серед яких:
- дві реактивні системи залпового вогню Град,
- дві командно-штабні машини,
- чотири зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,
- одна пуско-зарядну установка зенітно-ракетного комплексу Бук-М2,
- шість самохідних гаубиць типу Акація,
- 26 одиниць автомобільної техніки,
- один беспілотник-розвідник Орлан-10,
- три склади з боєприпасами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь