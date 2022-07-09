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Факти / Україна

ЗСУ знищили на Півдні майже 200 росіян і десятки одиниць ворожої техніки

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники напередодні двічі завдали удару по скупченню російських загарбників у районі Снігурівки на Півдні.

Для цього ЗСУ застосували пару штурмовиків.

Після завдання вогневих уражень армія РФ втратила 194 військових.

Зараз дивляться

Кількість ліквідованої техніки – понад 40 одиниць, серед яких:

  • дві реактивні системи залпового вогню Град,
  • дві командно-штабні машини,
  • чотири зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,
  • одна пуско-зарядну установка зенітно-ракетного комплексу Бук-М2,
  • шість самохідних гаубиць типу Акація,
  • 26 одиниць автомобільної техніки,
  • один беспілотник-розвідник Орлан-10,
  • три склади з боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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