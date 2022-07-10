Июль, 10 в 15:12

Украинские аэроразведчики испытывают национальную разработку – знаменитый октокоптер R18, который по мощности не уступает беспилотникам Bayraktar.

На поле боя его используют с 2019 года. Основная фишка R18 в том, что он может поднимать фактически свой вес – 5 кг.

Он имеет три крепежа для снарядов, которыми может поражать массовые скопления вражеской техники.

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Для того чтобы установить наземную станцию, команде нужно всего 10 минут: расставить антенны, разложить провода, подготовить системы для видео и приема телеметрии. Конечно, сейчас на испытании у пилотов гораздо больше техники, чем на передовой.

На дрон крепят в большинстве своем советские кумулятивные противотанковые гранаты, которые он способен сбрасывать с высоты от 100 до 300 м, зависнув над целью. Если он не попал с первого раза, может повторить.

Аэроразведчики в среднем выполняют ежедневно около трехсот полетов. Это и разведывательные, и боевые взлеты.

Фактически, беспилотники – это глаза армии, а кое-где и очень мощное оружие против захватчиков.