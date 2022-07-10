Липень, 10 в 15:12

Українські аеророзвідники випробовують національну розробку – славнозвісний октокоптер R18, який за потужністю не поступається безпілотникам Bayraktar.

На полі бою його застосовують з 2019 року. Основна фішка R18 в тому, що він може підіймати фактично свою вагу – 5 кг.

Він має три кріплення для снарядів, якими може вражати масові скупчення ворожої техніки.

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Для того, аби встановити наземну станцію, команді потрібно всього 10 хвилин: розставити антени, розкласти дроти, підготувати системи для відео та прийому телеметрії. Звісно, зараз на випробуванні – у пілотів набагато більше техніки, аніж на передовій.

На дрона кріплять здебільшого радянські кумулятивні протитанкові гранати, які він здатен скидати з висоти від 100 до 300 м, зависнувши над ціллю. Якщо не влучив з першого разу, може повторити.

Аеророзвідники в середьому виконують щоденно близько трьохсот польотів. Це і розвідувальні, і бойові злети.

Фактично, безпілотники – це очі армії, а подекуди, й дуже потужна зброя проти загарбників.