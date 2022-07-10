Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россияне ночью обстреляли Харьков: что известно о пострадавших и разрушениях

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Требует проверки
Россияне ночью обстреляли Харьков: что известно о пострадавших и разрушениях
Фото: Depositphotos

Российские захватчики 10 июля нанесли очередной ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

— Около 3.30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харьков. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению, — отметили в прокуратуре.

Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель. Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.

Сейчас смотрят

Местные Telegram-каналы также сообщали о том, что на месте “прилета” возник пожар.

Напомним, что 9 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Харькова. По предварительным данным, три человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка