Июль, 10 в 9:13

Российские захватчики 10 июля нанесли очередной ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

— Около 3.30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харьков. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению, — отметили в прокуратуре.

Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель. Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.

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Местные Telegram-каналы также сообщали о том, что на месте “прилета” возник пожар.

Напомним, что 9 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Харькова. По предварительным данным, три человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

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Фото: Харьковская областная прокуратура