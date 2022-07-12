Июль, 11 в 22:30

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области звучат взрывы.

— Новая Каховка. Взрывы! Будьте в укрытиях. Информация уточняется. Минус один БК, — говорится в сообщении СМИ.

В городе звучит воздушная тревога.

В Новой Каховке раздаются взрывы / 4 фотографии

Официальной информации пока не поступало.

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Советник главы Офиса президента Алексий Арестович в эфире Фейгин Live заявил, что идет детонация складов боеприпасов оккупантов.

— Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено, – написал глава Общественного совета при Одесской ОГА – спикер начальника ОВА Сергей Братчук.

Напомним, что сегодня, 11 июля, в Херсоне были слышны взрывы. Также сообщалось, что горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск. Также детонируют вражеские склады с боеприпасами.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами

Фото: Depositphotos