В Новой Каховке раздаются взрывы
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области звучат взрывы.
— Новая Каховка. Взрывы! Будьте в укрытиях. Информация уточняется. Минус один БК, — говорится в сообщении СМИ.
В городе звучит воздушная тревога.
Официальной информации пока не поступало.
Советник главы Офиса президента Алексий Арестович в эфире Фейгин Live заявил, что идет детонация складов боеприпасов оккупантов.
— Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено, – написал глава Общественного совета при Одесской ОГА – спикер начальника ОВА Сергей Братчук.
Напомним, что сегодня, 11 июля, в Херсоне были слышны взрывы. Также сообщалось, что горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск. Также детонируют вражеские склады с боеприпасами.
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Источник: Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами
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