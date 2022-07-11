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Факты / Украина

Украинские защитники освободили от россиян Ивановку в Херсонской области

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Украинские защитники освободили от россиян Ивановку в Херсонской области
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков село Ивановка Херсонской области.

Об этом сообщила 60-я отдельная пехотная бригада. Они также обнародовали видео из села.

– Благодаря слаженной работе военнослужащих 60 ОПБр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и “мертвая” военная техника, — отметили в бригаде.

Украинские защитники налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся.

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Напомним, что Генштаб ВСУ 2 июля уже сообщал об освобождении населенного пункта Ивановка в Херсонской области.

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Отметим, что в Херсонской области несколько населенных пунктов под названием Ивановка. В новом сообщении пехотной бригады не уточнили, о селе в каком именно районе идет речь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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