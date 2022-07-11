Липень, 11 в 10:19

Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Іванівка Херсонської області.

Про це повідомила 60-та окрема піхотна бригада. Вони також оприлюднили відео з села.

– Завдяки злагодженій роботі військовослужбовців 60 ОПБр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та “мертва” військова техніка, – зазначили у бригаді.

Українські захисники налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

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Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 2 липня вже повідомляв про звільнення населеного пункту Іванівка на Херсонщині.

Зазначимо, що у Херсонській області є декілька населених пунктів під назвою Іванівка. У новому повідомленні піхотної бригади не уточнили, про село в якому районі йдеться.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

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