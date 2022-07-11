З’єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою: Нацбанк випускає пам’ятні монети номіналом 5 та 10 грн

Липень, 11 в 17:02

Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети В єдності – сила, які присвячені міжнародній підтримці України у війні проти РФ.

Це перші пам’ятні монети, які Нацбанк збирається випустити в серії Безсмертна моя Україно.

– Нинішня агресія Росії є війною, де битва відбувається на території України. Але насправді разом з Україною воює увесь цивілізований світ – за цінності свободи та демократії, – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Також в установі додали, що це – перші монети, які Національний банк вводить в обіг під час війни.

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– Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги, – зазначає Нацбанк.

На аверсі монети розмістили Тризуб, навколо якого зображено з’єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою. Малюнок символізує єднання людей доброї волі по всьому світу.

На реверсі монети зображено надпис В єдності – сила та прапори 15 країн світу: США, Британії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції, Японії.

Ці монети можна придбати у наступних банках:

Приватбанк

Укргазбанк

Радабанк

Таскомбанк

Монету номіналом 10 грн виготовлено тиражем 5 тис. штук, монету номіналом 5 грн – тиражем 250 тис. штук.

Джерело: Нацбанк

Фото: Нацбанк