Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

З’єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою: Нацбанк випускає пам’ятні монети номіналом 5 та 10 грн

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
З’єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою: Нацбанк випускає пам’ятні монети номіналом 5 та 10 грн

Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети В єдності – сила, які присвячені міжнародній підтримці України у війні проти РФ.

Це перші пам’ятні монети, які Нацбанк збирається випустити в серії Безсмертна моя Україно.

– Нинішня агресія Росії є війною, де битва відбувається на території України. Але насправді разом з Україною воює увесь цивілізований світ – за цінності свободи та демократії, – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Читайте
З 5 ранку у черзі: кияни влаштували "полювання" на марку Українська мрія

Також в установі додали, що це – перші монети, які Національний банк вводить в обіг під час війни.

Зараз дивляться

– Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги, – зазначає Нацбанк.

На аверсі монети розмістили Тризуб, навколо якого зображено з’єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою. Малюнок символізує єднання людей доброї волі по всьому світу.

"В єдності – сила" – у Національному банку презентували перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни

На реверсі монети зображено надпис В єдності – сила та прапори 15 країн світу: США, Британії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції, Японії.

Ці монети можна придбати у наступних банках:

  • Приватбанк
  • Укргазбанк
  • Радабанк
  • Таскомбанк

Монету номіналом 10 грн виготовлено тиражем 5 тис. штук, монету номіналом 5 грн – тиражем 250 тис. штук.

Пам’ятна монета "В єдності – сила" введена в обіг 11 липня 2022 року

Джерело: Нацбанк

Фото: Нацбанк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка