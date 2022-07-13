Бояться ЗСУ і давлять лише кількістю зброї – Зеленський про армію РФ

Липень, 12 в 23:46

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення заявив, що російські солдати відверто бояться ЗСУ.

– 139 днів такої війни, майже 20 тижнів… Так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі бездонних запасів ще старої радянської зброї. Немає більше в них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять, на нашій землі. Немає й крихти сміливості, щоб визнати поразку й забрати війська з української території, – каже голова держави.

Також він зазначив, що окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони зайняли.

– Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації. Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних Сил, – додав Зеленський.

Зараз дивляться

Факти ICTV публікували повне звернення президента України Володимира Зеленського.