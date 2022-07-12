Июль, 12 в 15:15

Российские оккупанты завидуют мастерству украинских военных. Они удивляются ювелирной работе наших минометчиков и артиллеристов.

Об этом свидетельствует новый перехваченный СБУ телефонный разговор российских захватчиков. На записи командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое на Харьковщине.

– Они (украинские защитники, – Ред.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: бронированный КамАЗ и еще что-то, — говорит он.

Сейчас смотрят

Особенно российские оккупанты обеспокоены тем, насколько точно украинские минометчики и артиллеристы попадают в цель.

В Службе безопасности отметили, что этот разговор перехватили еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки, то есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS.

К слову, вечером 12 июля ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ в Новой Каховке. СМИ сообщали, что на момент удара на базе оккупантов размещался большой автопарк техники, в том числе много бензовозов, как минимум 50 единиц.