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Факты / Украина

Украина сможет совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил НАТО.

По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group нашу страну приняли в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), которая реализует технологическое сотрудничество армий государств — членов Альянса.

Теперь Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, которые касаются взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

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— У Украины есть мощный ІТ-потенциал и она — достойный союзник НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности, – заявил министр обороны Алексей Резников.

Глава Центра инноваций и развития оборонных технологий, полковник Марат Утюшев подчеркнул, что для Украины предоставление статуса члена МІР – это знаковое решение.

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Ведь теперь наша страна может усиливать сотрудничество с Североатлантическим союзом и странами вне НАТО. Кроме того, это решение показывает успехи и прогресс в развитии Украины.

Украине уже сообщили о членстве. Наш флаг будет включен в шаблон оформления всех документов МІР.

Источник: Минобороны
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