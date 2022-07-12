Україна зможе спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО

Липень, 12 в 16:07

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО.

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group нашу країни прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав – членів Альянсу.

Відтепер Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

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— Україна має потужний ІТ-потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки, – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, полковник Марат Утюшев наголосив, що для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення.

Адже тепер наша країна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Крім того, це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку України.

Україні вже повідомили про набуття членства. Наш прапор буде включений в шаблон оформлення всіх документів МІР.