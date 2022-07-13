Кулеба предложит создать спецтрибунал в Гааге для руководства РФ

Июль, 13 в 15:50

14 июля на конференции в Гааге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призовет создать Специальный трибунал для привлечения руководства РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Об этом глава МИД сообщил во время онлайн-брифинга. Он объяснил, что военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида, совершенные на территории Украины россиянами, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Офис прокурора МУС уже проводит расследование. Но у суда нет компетенции расследовать и преследовать физических лиц за преступление агрессии против Украины из-за правовых ограничений.

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– Мы обязательно привлечем Россию к ответственности за все совершенные преступления. Земля в буквальном смысле будет гореть под ногами россиян не только на фронте, но и в судах, под ногами россиян, которые виновны в преступлениях против украинцев, — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что агрессивная война России против Украины является крупнейшей войной в Европе с 1945 года, и создание трибунала станет надлежащим правовым ответом на нее.

Это возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ к ответственности за агрессию против Украины.