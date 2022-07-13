Кулеба запропонує створити спецтрибунал у Гаазі для керівництва РФ

Липень, 13 в 15:50

14 липня на конференції в Гаазі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закличе створити Спеціальний трибунал для притягнення керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це очільник МЗС повідомив під час онлайн-брифінгу. Він пояснив, що воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вчинені на території України росіянами, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Офіс прокурора МКС вже проводить розслідування. Але суд не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за злочин агресії проти України через правові обмеження.

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– Ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля у буквальному сенсі горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але і в судах, під ногами тих росіян, які винні у злочинах проти українців, – наголосив Кулеба.

Також очільник МЗС додав, що агресивна війна Росії проти України є найбільшою війною в Європі з 1945 року, і створення трибуналу стане належною правовою відповіддю на неї.

Це можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ до відповідальності за агресію проти України.