Июль, 13 в 18:05

Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

— Во время визита в Черниговскую область посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой, — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство выделяет 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ, которые также сильно повреждены от обстрелов.

– Эти средства от правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона. Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет, — отмечает Шмыгаль.

Теплу зимой быть: правительство выделило 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге / 5 фотографий

Источник: Денис Шмыгаль