Июль, 05 в 15:00

В некоторых населенных пунктах Украины не удастся возобновить централизованное теплоснабжение до зимы, то есть до конца этого года.

Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что после обстрелов и бомбардировок войск РФ некоторые объекты централизованного теплоснабжения придется отстраивать с нуля.

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– Надо быть готовыми и честными, что не всегда получится восстановить централизованное теплоснабжение уже в этом году, потому что ущерб огромный, и есть разрушенные до основания объекты централизованного теплоснабжения. Их нужно восстанавливать практически с нуля и делать, соответственно, системы теплоснабжения с нуля во многих городах, — подчеркнул глава правительства.

В то же время Шмыгаль заверил, что Кабинет министров уже начал подготовку к тяжелой зиме: работа стартовала около месяца тому назад.

– Несколько сотен котельных разбиты, утрачены. Мы понимаем, что это риск для городов, городков. Мы принялись их восстанавливать и понимаем, что мы их восстановим, – заявил премьер.

По его словам, правительство также создало запас быстрых модульных котельных на разных видах топлива. Их можно разворачивать в течение недели. Кроме того, сделан запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды.

– Где разбиты большие теплоэлектростанции, и они разбиты полностью, там восстановить быстро централизованное теплоснабжение будет сложно, — отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что и на подобный случай уже прописаны все процедуры. Они согласованы с органами местного самоуправления.

Как недавно рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, ближайшая зима станет едва ли не самой сложной за все годы независимости Украины. В частности, планируется понижение температуры в помещениях во время отопительного сезона до 18-20 градусов.

По данным Галущенко, Украина из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны уже потеряла около 30% мощностей солнечной генерации, около 90% – ветровой, 30,1% – мощностей ТЭЦ и ТЭС (они разрушены или оккупированы).

Источник: URC 2022, Министерство энергетики Украины