Липень, 13 в 18:05

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

– Під час візиту на Чернігівщину відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні. Тут зруйновано 15 об’єктів. Пошкодження дійсно суттєві, тому уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими, – написав премєр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, уряд виділяє 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ, які так само сильно пошкоджені від обстрілів.

– Ці кошти від уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці у всій країні мали тепло, воду та світло, – зазначає Шмигаль.

Теплу взимку бути: уряд виділив 300 млн грн на ремонт ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці / 5 фотографий

Джерело: Денис Шмигаль