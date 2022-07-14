Липень, 14 в 7:47

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Херсоні потрапив у лікарню головний “гауляйтер” Володимир Сальдо.

Про це розповів радник голови ОВА Сергій Хлань. За його словами, зрадник має онкологічне захворювання, однак у місті йому може не вистачити медикаментів.

– Ймовірно, це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно — до цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший. А тепер перебуває в Херсоні, звідки вимушено виїжджають найкращі спеціалісти, бо не хочуть працювати з окупантами, і критично не вистачає ліків, – зазначив Хлань.

На думку радника голови ОВА, майбутнє фейкового голови обладміністрації Херсона Сальдо вирішить його карма.

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Нагадаємо, що Сальдо – проросійський колаборант, колишній мер Херсона (2002—2012) та екснардеп України.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого перейшов на бік РФ та зрадив Україну. А 26 квітня окупанти призначили його псевдогубернатором Херсона.

29 квітня прокуратура України повідомила Сальдо про підозру у державній зраді.

Джерело: Сергій Хлань