Резников развеял опасения о контрабанде оружия и рассказал, как контролируют поставки

Июль, 15 в 14:12

Министр обороны Алексей Резников развеял опасения Запада о том, что Украина может стать источником контрабанды оружия.

Но он признал необходимость расширения систем отслеживания.

– Нам нужно выжить. У нас нет причин вывозить контрабандой оружие из Украины, — объяснил он.

Также Алексей Резников добавил, что некоторые наши союзники направили в Украину военных представителей для того, чтобы они наблюдали за поставкой оружия.

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Поэтому министр обороны предложил другим странам последовать такому примеру. Он отметил, что украинцы крайне заинтересованы в том, чтобы сберечь все оборудование на сумму $10 млрд, которое наша страна получила от западных союзников.

По словам Алексея Резникова, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для отслеживания назначения и использования оружия. Доступ к этим программам могут получить союзники из Альянса.

Министр объяснил, что система, которая сейчас управляется только централизованно, будет распространена на уровень бригад и, возможно, батальонов. Киев будет консультироваться со своими партнерами по поводу того, как далеко ее развернуть.

Кроме того, Украина разрабатывает две другие системы слежения, которые будут работать параллельно с программным обеспечением НАТО.

Алексей Резников подчеркнул: нет никаких шансов, что системы тяжелого вооружения, такие как 155-мм гаубицы или ракетные системы, поставленные США, будут украдены. По его словам, у них были GPS-трекеры, а западные военные спутники тоже могли следить за большим оборудованием.

В то же время, зенитные ракеты Stinger и легкие беспилотники-камикадзе, которые не отслеживались по GPS и предназначались только для сил специального назначения Украины, также были под строгим контролем.