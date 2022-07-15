Июль, 15 в 14:28

Дом офицеров в центре Винницы планируется снести, по поводу дома быта Юбилейный – его судьбу решит экспертная комиссия.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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14 июля РФ нанесла ракетный удар по Виннице. Три ракеты попали в жилые дома, административные и офисные помещения.

Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших. Среди жертв – трое детей: 4-летняя девочка (ее мама в тяжелом состоянии) и двое мальчиков 7 и 8 лет.

Один из мальчиков в момент ракетного удара проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном авто. Родственника отбросило взрывной волной, сейчас он находится в больнице.

Всего за медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – четверо детей. Без вести пропавшими до сих пор считаются восемь человек.