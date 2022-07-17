Ексначальника СБУ Криму Кулініча затримали за звинуваченням у держзраді – ЗМІ

Липень, 16 в 22:40

Колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча затримали за підозрою у держзраді.

Про це повідомляють із посиланням на свої джерела у Держбюро розслідувань та СБУ ряд українських ЗМІ.

Так, пресслужба СБУ заявила, що в лавах відомства за останні роки відбулася низка резонансних викриттів російських агентів.

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– Безпосередньо у рамках цієї справи СБУ готова надати максимальне сприяння та всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігуранта кримінального провадження було звільнено з посади у березні цього року, – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, Олега Кулініча звільнили з посади у березні 2022 року. На його місце президент Володимир Зеленський призначив Олександра Власенка. Сам Кулінич обіймав цю посаду з жовтня 2020 року.

У червні президент Зеленський повідомляв про масштабну інспекцію у лавах правоохоронних органів, пов’язану з російським вторгненням.

Це пов’язано, зокрема, зі чутками про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон.

Фото: Сергій Стерненко