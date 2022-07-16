Офіс генпрокурора назвав дату засідання для призначення нового глави САП

Липень, 16 в 20:21

Офіс генерального прокурора повідомляє, що засідання комісії із проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заплановане наступного тижня.

Як зазначається, комісія збереться у вівторок, 19 липня, о 10 ранку. Водночас, інформація про місце проведення засідання збираються повідомити членів комісії пізніше.

У той же час, ще в грудні минулого року комісія провела останні співбесіди з фіналістами конкурсу на керівництво САП.

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Тоді оголосили результати конкурсу, але переможця не затвердили. Як голову антикорупційного органу мали затвердити детектива НАБУ Олександра Клименка, заступником мав стати прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала якнайшвидше призначити керівників Національного бюро розслідувань та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Ця вимога – одна з умов вступу України до Євросоюзу.

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Фото: САП