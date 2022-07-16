Июль, 16 в 12:22

Российские оккупационные войска провели новую серию сухопутных атак на Донбассе, что может свидетельствовать о том, что они выходят из “оперативной паузы”.

Об этом говорится в сводке американского Института исследования войны (ISW) по состоянию на вечер 15 июля.

Отмечается, что россияне осуществили штурмовые действия северо-западнее Славянска, юго-восточнее Северского, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, юго-восточнее Бахмута и юго-западнее Донецка.

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По данным ISW, эти атаки не увенчались успехом, но они могут свидетельствовать, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе.

Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и расширят подобные атаки в ближайшие 72 часа.

Однако, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции, оккупанты могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней.

Отмечается, что десятидневной оперативной паузы мало, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабных наступательных операций, и российские военные, похоже, испытывают постоянное давление, чтобы возобновить и продолжить наступление.

Детальнее за ситуацией в городах можно следить на карте боевых действий в Украине.