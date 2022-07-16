Липень, 16 в 12:22

Російські окупаційні війська провели нову серію сухопутних атак на Донбасі, що може свідчити про те, що вони виходять з “оперативної паузи”.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW) станом за вечір 15 липня.

Зазначається, що росіяни здійснили штурмові дії на північний захід від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

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За даними ISW, ці атаки не увінчалися успіхом, але можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі.

Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни, найімовірніше, продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години.

Проте перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції, окупанти можуть чергувати коротші паузи з посиленням атак протягом кількох днів.

Зазначається, що десятиденної оперативної паузи замало, щоб повністю відновити сили для великомасштабних наступальних операцій, та російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ.

Детальніше за ситуацією в містах можна стежити на карті бойових дій в Україні.