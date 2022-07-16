У Раді хочуть ввести штрафи за ігнорування комендантської години – скільки та що буде за повторне порушення

Липень, 16 в 20:26

У Верховній Раді пропонують ввести штрафи щодо порушників комендантського часу у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 510 грн до 850 грн.

Про це йдеться у зареєстрованому законопроєкті про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).

Штрафувати будуть тих, хто перебуває у певний період доби на вулиці, в інших громадських місцях, а також рухається транспортним засобом без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

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Якщо особа протягом року вже порушувала данне обмеження, то сума штрафу становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 1 700 грн до 3 400 грн.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Lindaparton | Dreamstime.com