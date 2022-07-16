Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Раді хочуть ввести штрафи за ігнорування комендантської години – скільки та що буде за повторне порушення

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Годинник

У Верховній Раді пропонують ввести штрафи щодо порушників комендантського часу у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 510 грн до 850 грн.

Про це йдеться у зареєстрованому законопроєкті про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).

Штрафувати будуть тих, хто перебуває у певний період доби на вулиці, в інших громадських місцях, а також рухається транспортним засобом без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

Зараз дивляться
Читайте
Вручили 219 повісток у військкомати: поліція здійснила рейд нічними закладами Києва

Якщо особа протягом року вже порушувала данне обмеження, то сума штрафу становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 1 700 грн до 3 400 грн.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Lindaparton | Dreamstime.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка