У Раді хочуть ввести штрафи за ігнорування комендантської години – скільки та що буде за повторне порушення
У Верховній Раді пропонують ввести штрафи щодо порушників комендантського часу у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 510 грн до 850 грн.
Про це йдеться у зареєстрованому законопроєкті про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).
Штрафувати будуть тих, хто перебуває у певний період доби на вулиці, в інших громадських місцях, а також рухається транспортним засобом без спеціально виданих перепусток або посвідчень.
Якщо особа протягом року вже порушувала данне обмеження, то сума штрафу становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 1 700 грн до 3 400 грн.
Джерело: Верховна Рада
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