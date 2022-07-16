Июль, 16 в 6:02

Утром 16 июля российские военные обстреляли Одессу.

Город сразу покрыл густой черный дым.

Сейчас смотрят

Как отмечают местные жители, пожар, что вспыхнул, только усиливается. Поэтому людям советуют закрыть окна.

Сейчас на месте возгорания работают спасатели, отметил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как сообщили в Оперативном коамндировании Юг, вражеская ракета попала в гражданский объект.

Информации о раненых и погибших пока нет.

Сирены в городе и области сработали около 04.00. А уже спустя 50 минут в Одессе раздался взрыв.

Миновала воздушная опасность в 05.09.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук