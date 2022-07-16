В Одесі після обстрілів спалахнула пожежа

Липень, 16 в 6:02

Уранці 16 липня російські військові обстріляли Одесу.

Місто відразу заполонив густий чорний дим.

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Як зазначають місцеві жителі, пожежа, що спалахнула, лише посилюється. Через це людям радять зачинити вікна.

Зараз на місці займання працюють рятувальники, зазначив речник оперативного штубу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Як повідомили в Оперативному коамндуванні Південь, ворожа ракета влучила в цивільний об’єкт.

Інформації про поранених та загиблих поки немає.

Сирени в місті та області спрацювали близько 04.00. А вже за 50 хвилин в Одесі пролунав вибух.

Минула повітряна небезпека о 05.09.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук