Июль, 16 в 11:41

Уром 16 июля в Новгород-Северской общине Черниговской области зафиксировано четыре взрыва – российские войска обстреляли мирный город из минометов калибра 120 мм. А в Сумской области – около 30 так называемых прилетов.

По данным Госпогранслужбы, в 6.00 на территории Зноб-Новгородской общины в Сумской области разорвалось 12 мин 120-го калибра.

– Ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской общине, прилетело 12 снарядов, – говорят пограничники.

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Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий добавил, что сегодня в 8.30 враг также обстрелял из минометов Эсманьскую общину. Кроме того, россияне выпустили четыре ракеты из самолета.

– Есть существенные разрушения в общине. Подробности вскоре, – уточнил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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