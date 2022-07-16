Есть разрушения: Сумскую и Черниговскую области враг обстрелял из минометов и ракетами
Уром 16 июля в Новгород-Северской общине Черниговской области зафиксировано четыре взрыва – российские войска обстреляли мирный город из минометов калибра 120 мм. А в Сумской области – около 30 так называемых прилетов.
По данным Госпогранслужбы, в 6.00 на территории Зноб-Новгородской общины в Сумской области разорвалось 12 мин 120-го калибра.
– Ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской общине, прилетело 12 снарядов, – говорят пограничники.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий добавил, что сегодня в 8.30 враг также обстрелял из минометов Эсманьскую общину. Кроме того, россияне выпустили четыре ракеты из самолета.
– Есть существенные разрушения в общине. Подробности вскоре, – уточнил он.
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