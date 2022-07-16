Липень, 16 в 11:41

Вранці 16 липня у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області зафіксовано чотири вибухи – російські війська обстріляли мирне місто із мінометів калібру 120 мм. А у Сумській області – майже 30 так званих прильотів.

За даними Держприкордонслужби, о 6.00 на території Зноб-Новгородської громади на Сумщині розірвалося 12 мін 120-го калібру.

– Ствольна артилерія росіян вдарила по Білопільській громаді, прилетіло 12 снарядів, – кажуть прикордонники.

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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький додав, що сьогодні о 8.30 ворог також обстріляв із мінометів Есманьську громада. Окрім того, росіяни випустили чотири ракети із літака.

– Є суттєві руйнування у громаді. Подробиці згодом, – уточнив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

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