ВСУ не позволили оккупантам “перерезать” трассу Лисичанск-Бахмут – Гайдай

Июль, 16 в 23:33

Поселки Белогоровка и Верхнекаменка в Луганской области продолжают держать оборону против российских оккупантов.

Об этом в субботу, 16 июля, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Наши защитники отбили попытки рашистов “перерезать” трассу Лисичанск-Бахмут. Орки хотели захватить “дорогу жизни”, чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут, – объяснил Гайдай.

По его словам, также оккупанты отправляют ДРГ для поиска слабых мест в обороне Вооруженных Сил, однако те с задания назад уже не возвращаются.

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– Как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками. Партизаны тоже работают, – сообщил Сергей Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай