Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ не позволили оккупантам “перерезать” трассу Лисичанск-Бахмут – Гайдай

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сергій Гайдай

Поселки Белогоровка и Верхнекаменка в Луганской области продолжают держать оборону против российских оккупантов.

Об этом в субботу, 16 июля, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Наши защитники отбили попытки рашистов “перерезать” трассу Лисичанск-Бахмут. Орки хотели захватить “дорогу жизни”, чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут, – объяснил Гайдай.

По его словам, также оккупанты отправляют ДРГ для поиска слабых мест в обороне Вооруженных Сил, однако те с задания назад уже не возвращаются.

Сейчас смотрят

– Как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками. Партизаны тоже работают, – сообщил Сергей Гайдай.

Читайте
Оккупанты активно применяют авиацию в Луганской области, но не способны пройти - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка