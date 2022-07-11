Июль, 11 в 9:48

Российские захватчики применяют авиацию в Луганской области, но не продвигаются, теряя очередные склады с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, армия РФ на протяжении многих десятилетий нигде не несла таких весомых потерь, как в Луганской области.

– У них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят россиянам многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и “умирают от естественных причин”. “Вторая армия мира” несколько раз бежала из Белогоровки, не знала, что делать под Золотаревкой. В бой уже брошены рьяные “ждуны” из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению, – отметил Гайдай.

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Он также сообщил, что в ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов по населенным пунктам на административной границе Донецкой и Луганской областей.

Захватчики применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной.

Гайдай сообщил о детонации на складе с боеприпасами оккупантов в оккупированном Луганске.

— Поставка боекомплектов на позиции у них нарушена, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много, — добавил он.

Ранее Гайдай сообщал, что российские военные застряли в Белогоровке Луганской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай