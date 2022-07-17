ЗСУ не дозволили окупантам “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут – Гайдай
Селища Білогорівка та Верхньокам’янка у Луганській області продовжують тримати оборону проти російських окупантів.
Про це в суботу, 16 липня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Наші захисники відбили намагання рашистів “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити “дорогу життя”, щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут, – пояснив Гайдай.
За його словами, також окупанти відправляють ДРГ для пошуку слабких місць в обороні Збройних Сил, однак ті з завдання назад уже не повертаються.
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– Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами. Партизани теж працюють, – повідомив Сергій Гайдай.
Фото: Сергій Гайдай