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Факти / Україна

ЗСУ не дозволили окупантам “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут – Гайдай

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Сергій Гайдай

Селища Білогорівка та Верхньокам’янка у Луганській області продовжують тримати оборону проти російських окупантів.

Про це в суботу, 16 липня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Наші захисники відбили намагання рашистів “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити “дорогу життя”, щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут, – пояснив Гайдай.

За його словами, також окупанти відправляють ДРГ для пошуку слабких місць в обороні Збройних Сил, однак ті з завдання назад уже не повертаються.

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– Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами. Партизани теж працюють, – повідомив Сергій Гайдай.

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Фото: Сергій Гайдай

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