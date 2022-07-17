Липень, 17 в 11:39

Вісім років тому, 17 липня 2014 року, Росія показала всьому світу своє справжнє обличчя держави-терориста.

Саме тоді 298 пасажирів рейсу MH17 стали не тільки невинними жертвами російської зброї, але й цинічної брехні. І за вісім років тактика РФ не змінилася – вона продовжує вбивати мирних громадян і брехати.

Але всі спроби Росії зняти з себе відповідальність за збиття пасажирського літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines не можуть вистояти перед фактами.

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У СБУ повідомили, що було опрацьовано більше 2 млн телефонних перехоплень осіб, причетних до збиття літака. Також проаналізовано більше 1,5 млн телефонних з’єднань абонентів, які перебували в зоні покриття мобільних операторів на місці старту ракети та по всьому маршруту руху ЗРК Бук через Луганську та Донецьку області в період 16-18 липня 2014 року.

Слідство встановило понад 150 осіб, причетних до вчинення цього злочину. Ще понад 260 допитали як свідків.

За участі українських експертів вдалося провести понад 3 тис. різноманітних досліджень. За участі нідерландських експертів відібрані зразки ґрунту з місць можливого запуску ракети БУК М1 для проведення порівняльних досліджень.

Крім того, було проведено 3D-сканування апаратної частини та відібрані для досліджень зразки бойової частини і порохових зарядів двох модифікацій зенітно-керованих ракет: 9М38М1 та 9М38 до ЗРК Бук.

Фахівці встановили час і маршрут, за яким ЗРК Бук було вивезено до РФ. А в Павлограді Дніпропетровської області за участі представників Міжнародної спільної слідчої групи проведено унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву зенітно-керованих ракет 9М38М1 ЗРК Бук, результати якого стали вирішальними для експертних висновків.

Нагадаємо, пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва.

На його борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

У Нідерландах 10 червня завершилося останнє судове засідання у справі щодо катастрофи літака Boeing-777. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року.