В Нидерландах завершился суд по делу МН17: когда объявят приговор

В Нидерландах 10 июня завершилось последнее судебное заседание по делу о крушении самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом 17 июля 2014 года.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct

— JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022