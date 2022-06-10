В Нидерландах завершился суд по делу МН17: когда объявят приговор

Июнь, 10 в 20:03

В Нидерландах 10 июня завершилось последнее судебное заседание по делу о крушении самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом 17 июля 2014 года.

— Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года, – сообщила в Twitter Объединенная международная группа по уголовному расследованию MH17.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022 Сейчас смотрят

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что 22 сентября в 10.00 по местному времени состоится еще одно судебное заседание, но оно будет носить технический характер. Тогда должны выбрать дату, когда будет оглашен приговор по делу.

По его словам, суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов. Вероятная дата оглашения приговора – 17 ноября или 15 декабря.

На сайте суда по судебному процессу над MH17 отмечается, что рассмотрение уголовного дела MH17 по факту окончено.

Нидерландская прокуратура на суде по делу об уничтожении самолета рейса MH17 попросила суд в декабре 2021 года дать пожизненное заключение для четырех обвиняемых. Это бывший главарь поддерживаемых Москвой террористов, россиянин Игорь Гиркин и трое его бывших подчиненных – два гражданина России и гражданин Украины.

Сторона обвинения считает доказанным их участие в уничтожении самолета, что привело к гибели 298 человек. Обвиняемые свою вину отрицают. Что касается РФ, то она отрицает свою причастность к катастрофе.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом Бук российского производства.