У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным 18-19 июля в Иране

Июль, 17 в 21:13

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 18-19 июля прибудет с официальным визитом в Иран, где встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях трехстороннего саммита.

– На полях саммита состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и России, – говорится в сообщении турецкого СМИ, со ссылкой на управление связей при Администрации президента Турции.

Эрдоган 19 июля примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана. Официально на саммите обсудят текущие события в Сирии, борьбу с террористическими организациями, гуманитарную ситуацию.

Источник: Анадолу

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Фото: Depositphotos