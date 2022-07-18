У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним 18-19 липня в Ірані

Липень, 17 в 21:13

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 – 19 липня прибуде з офіційним візитом до Ірану, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.

– На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії, – йдеться у повідомленні турецького ЗМІ з посиланням на управління зв’язків при Адміністрації президента Туреччини.

Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.

Джерело: Анадолу

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Фото: Depositphotos