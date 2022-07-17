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Факты / Украина

В Украине обновили список оккупированных ОТО для выплаты помощи переселенцам

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Гроші
Фото: Depositphotos

В Украине утвердили обновленный перечень областей, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут выплачивать помощь.

В обновленный список территориальных общин, которые расположены в районах проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят общины из 9 областей:

  • Донецкой (66);
  • Харьковской (51);
  • Днепропетровской (7);
  • Луганской (37);
  • Запорожской (54);
  • Херсонской (49);
  • Николаевской (25);
  • Сумской(19);
  • Черниговской (5).

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Всего в перечне 313 общин. Все внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены выехать из этих общин, получат денежную помощь от государства.

Если вы зарегистрированы в любой из вышеперечисленных областей, но вашей общины нет в этом перечне, нужно обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Этот список не является фиксированным, он регулярно актуализируется. Просмотреть актуальную информацию о статусе общин можно на цифровой карте министерства.

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Источник: Кабмин
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