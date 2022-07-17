В Украине обновили список оккупированных ОТО для выплаты помощи переселенцам
В Украине утвердили обновленный перечень областей, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут выплачивать помощь.
В обновленный список территориальных общин, которые расположены в районах проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят общины из 9 областей:
- Донецкой (66);
- Харьковской (51);
- Днепропетровской (7);
- Луганской (37);
- Запорожской (54);
- Херсонской (49);
- Николаевской (25);
- Сумской(19);
- Черниговской (5).
Всего в перечне 313 общин. Все внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены выехать из этих общин, получат денежную помощь от государства.
Если вы зарегистрированы в любой из вышеперечисленных областей, но вашей общины нет в этом перечне, нужно обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.
Этот список не является фиксированным, он регулярно актуализируется. Просмотреть актуальную информацию о статусе общин можно на цифровой карте министерства.