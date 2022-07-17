Июль, 17 в 15:00

В Украине утвердили обновленный перечень областей, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут выплачивать помощь.

В обновленный список территориальных общин, которые расположены в районах проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят общины из 9 областей:

Донецкой (66);

Харьковской (51);

Днепропетровской (7);

Луганской (37);

Запорожской (54);

Херсонской (49);

Николаевской (25);

Сумской(19);

Черниговской (5).

Сейчас смотрят

Всего в перечне 313 общин. Все внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены выехать из этих общин, получат денежную помощь от государства.

Если вы зарегистрированы в любой из вышеперечисленных областей, но вашей общины нет в этом перечне, нужно обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Этот список не является фиксированным, он регулярно актуализируется. Просмотреть актуальную информацию о статусе общин можно на цифровой карте министерства.