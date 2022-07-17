Липень, 17 в 15:00

В Україні затвердили оновлений перелік областей, на основі якого внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу.

До оновленого списку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять громади з 9 областей:

Донецької (66);

Харківської (51);

Дніпропетровської (7);

Луганської (37);

Запорізької (54);

Херсонської (49);

Миколаївської (25);

Сумської(19);

Чернігівської (5).

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Загалом у переліку наразі 313 громад. Усі внутрішньо переміщені особи, які були вимушені виїхати з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Якщо ви зареєстровані у будь-якій із вищезазначених областей, але вашої громади немає в цьому переліку, потрібно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Перелік не є фіксованим, він регулярно актуалізується. Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна на цифровій мапі міністерства.