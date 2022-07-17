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Факти / Україна

В Україні оновили перелік окупованих ОТГ для виплати допомоги переселенцям

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Гроші
Фото: Depositphotos

В Україні затвердили оновлений перелік областей, на основі якого внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу.

До оновленого списку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять громади з 9 областей:

  • Донецької (66);
  • Харківської (51);
  • Дніпропетровської (7);
  • Луганської (37);
  • Запорізької (54);
  • Херсонської (49);
  • Миколаївської (25);
  • Сумської(19);
  • Чернігівської (5).

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Загалом у переліку наразі 313 громад. Усі внутрішньо переміщені особи, які були вимушені виїхати з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Якщо ви зареєстровані у будь-якій із вищезазначених областей, але вашої громади немає в цьому переліку, потрібно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

Перелік не є фіксованим, він регулярно актуалізується. Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна на цифровій мапі міністерства.

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Джерело: Урядовий портал
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