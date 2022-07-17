В Україні оновили перелік окупованих ОТГ для виплати допомоги переселенцям
В Україні затвердили оновлений перелік областей, на основі якого внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу.
До оновленого списку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять громади з 9 областей:
- Донецької (66);
- Харківської (51);
- Дніпропетровської (7);
- Луганської (37);
- Запорізької (54);
- Херсонської (49);
- Миколаївської (25);
- Сумської(19);
- Чернігівської (5).
Загалом у переліку наразі 313 громад. Усі внутрішньо переміщені особи, які були вимушені виїхати з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
Якщо ви зареєстровані у будь-якій із вищезазначених областей, але вашої громади немає в цьому переліку, потрібно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.
Перелік не є фіксованим, він регулярно актуалізується. Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна на цифровій мапі міністерства.