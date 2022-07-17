ВСУ уничтожили на Юге два полевых склада оккупантов и столько же отделений ПЗРК
Украинские защитники на Юге Украины уничтожили два полевых склада боеприпасов оккупантов.
Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали столько же отделений переносных зенитно-ракетных комплексов армии РФ.
Вместе с отделениями ПЗРК в Херсонской области Россия потеряла штатное вооружение и боекомплект.
Кроме того, 16 июля ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:
- 36 российских военных,
- два танка Т-72,
- самоходную гаубицу Мста-С,
- зенитно-ракетный комплекс Тор,
- бронированную и автомобильную технику.
Утратили россияне накануне и ударный беспилотник типа Ланцет.
Во вражеский БПЛА украинские подразделения попали, когда тот как раз разведывал ситуацию вблизи Александровки.
Не удалось оккупантам 16 июля и атаковать украинские подразделения на севере Херсонской области.
Для продолжения тактики воздушных атак армия РФ направляла туда вертолеты Ка-52.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг