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Факты / Украина

ВСУ уничтожили на Юге два полевых склада оккупантов и столько же отделений ПЗРК

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на Юге Украины уничтожили два полевых склада боеприпасов оккупантов.

Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали столько же отделений переносных зенитно-ракетных комплексов армии РФ.

Вместе с отделениями ПЗРК в Херсонской области Россия потеряла штатное вооружение и боекомплект.

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Кроме того, 16 июля ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:

  • 36 российских военных,
  • два танка Т-72,
  • самоходную гаубицу Мста-С,
  • зенитно-ракетный комплекс Тор,
  • бронированную и автомобильную технику.

Утратили россияне накануне и ударный беспилотник типа Ланцет.

Во вражеский БПЛА украинские подразделения попали, когда тот как раз разведывал ситуацию вблизи Александровки.

Не удалось оккупантам 16 июля и атаковать украинские подразделения на севере Херсонской области.

Для продолжения тактики воздушных атак армия РФ направляла туда вертолеты Ка-52.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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