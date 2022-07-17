ЗСУ знищили на Півдні два польові склади окупантів та стільки ж відділень ПЗРК
Українські захисники на Півдні України знищили два польових склади боєприпасів окупантів.
Крім того, Збройні сили України ліквідували стільки ж відділень переносних зенітно-ракетних комплексів армії РФ.
Разом із відділеннями ПЗРК у Херсонській області Росія втратила штатне озброєння та боєкомплект.
Крім цього, 16 липня ракетно-артилерійські підрозділи знищили:
- 36 російських військових,
- два танки Т-72,
- самохідну гаубицю Мста-С,
- зенітно-ракетний комплекс Тор,
- броньовану та автомобільну техніку.
Втратили росіяни напередодні й ударний безпілотник типу Ланцет.
У ворожий БПЛА українські підрозділи поцілили, коли той саме розвідував ситуацію поблизу Олександрівки.
Не вдалося окупантам 16 липня й атакувати українські підрозділи на півночі Херсонської області.
Задля продовження тактики повітряних атак армія РФ спрямовувала туди гелікоптери Ка-52.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь