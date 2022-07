РФ использует вагнеровцев на передовой в войне против Украины – британская разведка

Наемники ЧВК Вагнер, вероятно, играли центральную роль в последних боях российской армии, в частности, в Попасной и Лисичанске, где группа понесла большие потери.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По ее данным, именно из-за больших потерь ЧВК Вагнер снижает стандарты набора, и нанимает даже осужденных и лиц, ранее находившихся в так называемых черных списках.

Сообщается также, что владелец ЧВК Вагнер, российский олигарх Евгений Пригожин недавно получил звание героя России за действия группы в Луганской области.

В разведке Британии считают, что этот факт усугубит конфликт между российскими военными и ЧВК Вагнер, а также негативно скажется на моральном состоянии российских оккупантов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 July 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 18, 2022