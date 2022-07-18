РФ использует вагнеровцев на передовой в войне против Украины – британская разведка

Июль, 18 в 12:44

Наемники ЧВК Вагнер, вероятно, играли центральную роль в последних боях российской армии, в частности, в Попасной и Лисичанске, где группа понесла большие потери.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По ее данным, именно из-за больших потерь ЧВК Вагнер снижает стандарты набора, и нанимает даже осужденных и лиц, ранее находившихся в так называемых черных списках.

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– Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение. Это, вероятно, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил, – считают британские разведчики.

Сообщается также, что владелец ЧВК Вагнер, российский олигарх Евгений Пригожин недавно получил звание героя России за действия группы в Луганской области.

В разведке Британии считают, что этот факт усугубит конфликт между российскими военными и ЧВК Вагнер, а также негативно скажется на моральном состоянии российских оккупантов.