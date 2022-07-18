РФ використовує вагнерівців на передовій у війні проти України – британська розвідка

Липень, 18 в 12:44

Найманці ПВК Вагнер, ймовірно, відігравали центральну роль в останніх боях російської армії, зокрема, у Попасній та Лисичанську, де група зазнала великих втрат.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За її даними, саме через великі втрати ПВК Вагнер знижує стандарти набору, і наймає навіть засуджених та осіб, які раніше були у так званих чорних списках.

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– Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, ймовірно, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил, – вважають британські розвідники.

Повідомляється також, що власник ПВК Вагнер, російський олігарх Євген Пригожин нещодавно отримав звання героя Росії за дії групи в Луганській області.

У розвідці Британії вважають, що цей факт посилить конфлікт між російськими військовими та ПВК Вагнер, а також негативно позначиться на моральному стані російських окупантів.