Июль, 18 в 9:30

На сегодня, 18 июля, российские оккупационные войска уже потеряли 38 450 солдат, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 150 врагов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также наши вооруженные силы уничтожили немало вражеской техники оккупантов, в частности:

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танков ‒ 1 687 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 886 (+7) ед,

артиллерийских систем – 849 (+3) ед,

РСЗО — 248 ед,

средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 113 (+3) ед,

самолетов / aircraft – 220 ед,

вертолетов – 188 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 690 (+2) ед,

крылатых ракет — 166 ед,

кораблей/катеров — 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2 753 (+7) ед,

специальной техники – 70 (+2).

Наибольшие потери российский противник понес на Бахмутском направлении.

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки ВСУ уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику.

Кроме того, украинские военные уничтожили на захваченных территориях Луганской области два склада боеприпасов и командный пункт оккупантов.

Фото: ОК Юг