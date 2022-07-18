Россия в войне в Украине потеряла уже около 38,5 тыс. солдат
На сегодня, 18 июля, российские оккупационные войска уже потеряли 38 450 солдат, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 150 врагов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также наши вооруженные силы уничтожили немало вражеской техники оккупантов, в частности:
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- танков ‒ 1 687 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 886 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 849 (+3) ед,
- РСЗО — 248 ед,
- средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 113 (+3) ед,
- самолетов / aircraft – 220 ед,
- вертолетов – 188 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 690 (+2) ед,
- крылатых ракет — 166 ед,
- кораблей/катеров — 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2 753 (+7) ед,
- специальной техники – 70 (+2).
Наибольшие потери российский противник понес на Бахмутском направлении.
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки ВСУ уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику.
Кроме того, украинские военные уничтожили на захваченных территориях Луганской области два склада боеприпасов и командный пункт оккупантов.
Фото: ОК Юг