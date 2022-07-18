Липень, 18 в 9:30

Станом на сьогодні, 18 липня, російські окупаційні війська вже втратили 38 450 вояків, за минулу добу ЗСУ ліквідували 150 ворогів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також наші збройні сили знищили чимало ворожої техніки окупантів, зокрема:

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танків ‒ 1687 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од,

артилерійських систем – 849 (+3) од,

РСЗВ – 248 од,

засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems – 113 (+3) од,

літаків / aircraft – 220 од,

гелікоптерів – 188 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2) од,

крилатих ракет – 166 од,

кораблів/катерів – 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2753 (+7) од,

спеціальної техніки – 70 (+2).

Найбільших втрат російський противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Оперативне командування Південь повідомило, що за останню добу українські захисники знищили на південному напрямку 36 окупантів та їхню техніку.

ЗСУ на захоплених територіях Луганської області знищили два склади боєприпасів та командний пункт.

Фото: ОК Південь