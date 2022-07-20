Бьют в агонии и от бессилия: на Херсонщине оккупанты после уничтожения складов стреляют чем придется

Июль, 20 в 15:05

В Херсонской области российские военные после удачных попаданий ВСУ по их складам в истерике стреляют оставшимся оружием.

Об этом заявил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Отмечается, что многие российские системы залпового огня были уничтожены в Новой Каховке.

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— Поэтому, например, Николаев они обстреливают из С-300, что на самом деле противовоздушные ракеты. Бьют в агонии и от бессилия. От злости, что ВСУ последовательно уничтожает тылы в Херсонской области, – сообщает Сергей Хлань.

Напомним, что в разведке Минобороны Великобритании выдвинули версию, что контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боях за Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России.

Источник: Сергей Хлань