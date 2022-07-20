Б’ють в агонії та від безсилля: на Херсонщині окупанти після знищення складів стріляють чим доведеться
На Херсонщині російські військові після влучань по їхніх складах в істериці стріляють тим, що залишилося.
Про це заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
Зазначається, що багато російських систем залпового вогню було знищено в Новій Каховці.
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– Тому, наприклад, Миколаїв вони обстрілюють із С-300, що насправді є протиповітряними ракетами. Б’ють в агонії та від безсилля. Від злості, що ЗСУ послідовно знищує тили на Херсонщині, – повідомляє Сергій Хлань.
Нагадаємо, що в розвідці Міноборони Великої Британії висунули припущення, що контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у боях за Херсон, який має політичне та символічне значення для Росії.
Джерело: Сергій Хлань