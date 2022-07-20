Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Совместная операция ГУР и НАБУ: украинского военного удалось вывезти из оккупации на юге Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Совместная операция ГУР и НАБУ: украинского военного удалось вывезти из оккупации на юге Украины
Фото: Минобороны

НАБУ и Главное управление разведки Минобороны сообщают, что вывели из оккупации украинского военного.

– С начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения, – утверждают в ГУР.

Сообщается, что очередное подтверждение эффективного сотрудничества – это совместная работа детективов Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на юге страны. 

– Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию, – отмечают в ведомстве.

Сейчас смотрят
Читайте
Бьют в агонии и от бессилия: на Херсонщине оккупанты после уничтожения складов стреляют чем придется

Источник: ГУР
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка