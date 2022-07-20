Июль, 20 в 16:00

НАБУ и Главное управление разведки Минобороны сообщают, что вывели из оккупации украинского военного.

– С начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения, – утверждают в ГУР.

Сообщается, что очередное подтверждение эффективного сотрудничества – это совместная работа детективов Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на юге страны.

– Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию, – отмечают в ведомстве.