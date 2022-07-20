Липень, 20 в 16:00

НАБУ та Головне управління розвідки Міноборони повідомляють, що вивели з окупації українського військового.

– З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом із колегами з інших відомств провели понад 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх сімей, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення, – розповідають у ГУР.

Повідомляється, що чергове підтвердження ефективної співпраці – це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо евакуації українського військовослужбовця на півдні країни.

– Український військовий не отримав пошкоджень, його передали командуванню, – наголошують у відомстві.