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Факти / Україна

Спільна операція ГУР та НАБУ: українського військового вдалося вивезти з окупації на півдні України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Спільна операція ГУР та НАБУ: українського військового вдалося вивезти з окупації на півдні України
Фото: Міноборони

НАБУ та Головне управління розвідки Міноборони повідомляють, що вивели з окупації українського військового.

– З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом із колегами з інших відомств провели понад 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх сімей, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення, – розповідають у ГУР.

Повідомляється, що чергове підтвердження ефективної співпраці – це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо евакуації українського військовослужбовця на півдні країни.

– Український військовий не отримав пошкоджень, його передали командуванню, – наголошують у відомстві.

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Джерело: ГУР
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